إيطاليا: قرار القمة الأوروبية إنشاء صندوق للتعافي من كورونا تاريخي

- السلطات الإيطالية تعتزم رفع الحظر عن إقامة الجنائز.. وتسجل أعداد قياسية للمتعافين من الفيروس





رحب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بقرار القمة الأوروبية إنشاء صندوق للتعافي ومواجهة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، واصفا الخطوة بـ"التاريخية".

وقال كونتي، في بيان متلفز، بعد القمة الأوروبية: "لقد انتهى المجلس الأوروبي للتو، وكانت خطوة مهمة في التاريخ الأوروبي. لقد قبلت جميع البلدان الـ 27 واتفقنا على تقديم أداة مبتكرة.. صندوق الإنعاش، للاستجابة لهذه الأزمة الصحية، هذه الحالة الصحية والاقتصادية والاجتماعية الطارئة".

وأضاف كونتي: "سيكون صندوقا للتعافي مع الأوراق المالية الأوروبية المشتركة التي ستمول جميع البلدان الأكثر تضررا، بما في ذلك إيطاليا، ولكن ليس إيطاليا فقط"، وفقاً لموقع "راي نيوز" الإيطالي.

فيما شدد وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو جوالتيري على أن القمة اعترفت بأن صندوق التعافي الأوروبي"أمر ضروري وعاجل ويحتاج إلى موارد كبيرة"، موضحاً أن هذا الاعتراف هو نجاح لإيطاليا والدول التي دفعت وضغطت من أجل هذا الحل.

وكانت قمة اوروبية عقدت، أمس الخميس، عبر دوائر تليفزيونية مغلقة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة مالية مشتركة للتعامل مع الركود الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وسجلت إيطاليا الضحية الأولى لكورونا في أوروبا أرقاما قياسية في أعداد المتعافين من الفيروس التي وصلت إلى 57 ألف و576 حالة تعافي. كما تناقصت أعداد المصابين لليوم الرابع على التوالي بقدر851 مريضا مقارنة بأمس. كما تقلصت أعداد مرضى العناية المركزة بمقدار 27 شخصا في ميلانو على الرغم من استمرار ارتفاع عدد الوفيات في البلاد.

من جهتها، أعلنت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيزي، أمس، أن البلاد سوف تسمح مجددا بإقامة الجنازات بعدما أوقفتها جراء جائحة فيروس كورونا.

وأضافت لامورجيزي أن الإجراء يأتي في إطار خطط لإعادة فتح البلاد تدريجيا بدءا من 4 مايو.

وتابعت لامورجيزي، في تصريحات لصحيفة "أفينيري" الإيطالية: "من غير المحتمل إنسانيا منع إقامة الجنازات لكثير من العائلات التي عانت من فقدان أفرادها".

ومضت لامورجيزي قائلة: "وفي ضوء مرحلة إعادة الفتح التدريجية، سوف أقترح على الحكومة خطوة ملموسة :أنه يجب أن نتمكن مجددا من إقامة الجنازات ولكن في حضور الأقارب المقربين فقط".

وكانت إيطاليا حظرت كل التجمعات العامة بما في ذلك الجنازات وحفلات الزفاف، في ظل إجراءات الإغلاق في مختلف أنحاء البلاد التي دخلت حيز التنفيذ في 10 مارس. ومازالت الكنائس مفتوحة للصلوات الفردية.