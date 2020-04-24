أصحاب المطاعم والفنادق الروسية: المحلات ستدخل حالة ركود بعد السيطرة على كورونا

قال نائب رئيس رابطة أصحاب المطاعم والفنادق الروسية سيرجي ميرونوف، "إنه بعد السيطرة على وباء فيروس كورونا المستجد ستدخل المحلات والمطاعم في البلاد في حالة ركود، باستثناء مطاعم الوجبات السريعة (فاست فود)".

وأضاف ميرونوف - في تصريح صحفي لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم الجمعة، "إن قطاع المطاعم سيموت.. هو يموت الآن وسيواصل الموت"، لافتا إلى أنه ستكون هناك موجتان من الإغلاق والإفلاس، الأولى تحدث الآن والثانية عندما ستفتح المطاعم بعد انتهاء الجائحة.

وتابع "هذا لن يشمل قطاع المطاعم بأكمله، حيث ستبقى مطاعم الوجبات السريعة على قيد الحياة، ولكن كل القطاع الذي يمكن تسميته بقطاع المطاعم، للأسف سيموت"، موضحا أن أول موجة إفلاس تحدث الآن بسبب إغلاق المطاعم ونقص العمالة، وأن الموجة الثانية ستحدث عند فتح المطاعم بسبب عدم وجود زبائن، الذين يبقى لديهم خوف أمام فيروس كورونا وليس لديهم المال.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن عن سلسلة إجراءات في إطار التدابير الهادفة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد، أبرزها عطلة مدفوعة الأجر في روسيا خلال شهر أبريل كاملا.