المغرب: تسجيل 190 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد و3 وفيات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 3758 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية، في بيان مساء اليوم الجمعة - إن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 20 ألفا و175 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وحتى مساء اليوم.

وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحفي، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 158 حالة إلى مساء اليوم .

وأضاف المتحدث، أنه تم تسجيل 30 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 486 حالة.