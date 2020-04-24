وزيرا دفاع أوكرانيا وبريطانيا يبحثان مواجهة أزمة كورونا

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أجرى وزير الدفاع الأوكراني أندريه تاران، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع نظيره البريطاني بن والاس ناقشا خلاله التعاون الثنائي بين البلدين ومواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية -في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم"- أن تاران أكد خلال الاتصال الهاتفي عدم التراجع عن المسار الاستراتيجي نحو الاندماج الأوروبي والأوروبي-الأطلسي المنصوص عليه في الدستور الأوكراني من خلال تحقيق نتائج ملموسة لإصلاح دفاعي متسق وتنفيذ معايير حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وبحسب البيان، فقد أكد المسئولان الطبيعة الاستراتيجية للشراكة بين البلدين، وناقشا الحاجة إلى إجراء تعديلات في الأحداث الرئيسية للتعاون الثنائي في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.

وأبلغ وزير الدفاع الأوكراني نظيره البريطاني بالوضع العسكري والسياسي الراهن في أوكرانيا وحول حدودها، وخاصة في منطقة عمليات القوات المشتركة في دونباس.

كما أشار تاران إلى أنشطة وزارة الدفاع والقوات المسلحة الأوكرانية في سياق منع انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه، أكد وزير الدفاع البريطاني لنظيره الأوكراني دعم بلاده الثابت لسيادة أوكرانيا واستعادة وحدة أراضيها وتعزيز قدرات قواتها المسلحة، وأكد أن الموقف الواضح للحكومة البريطانية من إدانة أعمال روسيا تجاه أوكرانيا لن يتغير.

واتفق الطرفان على مواصلة الحوار النشط على مستوى رؤساء وكالات الدفاع ونوابهم، وترتيب زيارات متبادلة خلال العام الجاري.