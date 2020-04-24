إيران: ارتفاع الوفيات جراء الإصابة بكورونا إلى 5574

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الجمعة، 88 ألفا و194 شخصا، وبوفاة 93 شخصا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في إيران 5574 شخصا.

وأضاف جهانبور في تصريحه الصحفي، اليوم الجمعة، أنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1168 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 88 الفا و 194 حالة لغاية الآن بينهم 3121 في وضع حرج،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إن 399 ألفا و927 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" في أنحاء البلاد حتى الآن.