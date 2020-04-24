ميركل: اتخاذ القرار بشأن تخفيف المزيد من قيود كورونا ليس قبل 6 مايو

ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن الحكومة الاتحادية والولايات قد تقرر في السادس من مايو المقبل تخفيف المزيد من القيود المفروضة على الحياة العامة على خلفية مكافحة جائحة كورونا.

وقالت ميركل مساء أمس الخميس، في برلين، إن تأثيرات فتح المتاجر الذي بدأ يوم الاثنين الماضي لا يمكن تقييمها إلا عقب مرور 14 يوما عليها، مضيفة أن المزيد من إجراءات التخفيف ستدخل حيز التنفيذ بعد ذلك، وقالت: "هذا يعني أنه بإمكاننا مناقشة هذه المسائل في 6 مايو المقبل".

وكان من المنتظر أن يتم اتخاذ المزيد من إجراءات التخفيف بحلول نهاية هذا الشهر.

وتعتزم ميركل إجراء مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات في 30 أبريل الجاري لمناقشة موضوعات مهمة أخرى بجانب إجراءات التخفيف، على حد تعبيرها.