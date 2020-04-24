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تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

بغداد - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 24 أبريل 2020 - 8:19 م | آخر تحديث : الجمعة 24 أبريل 2020 - 8:19 م

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية ، الجمعة، عن تسجيل 31 اصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق، فيما أشارت إلى شفاء 33 اصابة من الوباء.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز - أنه تم فحص٢٤١١ نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق ، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ٦٧٢٩٣.

وأضافت أن مختبرات الوزارة سجلت هذا اليوم ٣١ إصابة في العراق ، موضحة أن الوفيات ثلاث حالات، وحالات الشفاء بلغت ٣٣ حالة.

وتابعت أنه بهذا يصبح مجموع الإصابات الكلي ١٧٠٨، ومجموع الوفيات ٨٦، أما مجموع حالات الشفاء فقد بلغت ١٢٠٤.


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