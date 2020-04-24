يعاني الكثيرون من الضغط المرتفع، وقد لا يستطيعون ضبطه خلال شهر رمضان، بسبب تناول بعض الاطعمة التي تتعارض معه.

يقول الدكتور محمد سيد مسعود، أستاذ التغذية والمدير التنفيذي لمركز معلومات الأمن الغذائي، في تصريحات خاصة ل "الشروق"، إن نسبة الضغط الطبيعي لأي إنسان هي 12/80، وأن ارتفاع الضغط يودي لضيق التنفس والصداع، وفي بعض الأحيان قد تنفجر بعض الشعيرات الدموية في الأنف لتخفيف الضغط عن الجسم، بما يمنع حدوث أي تجلطات في الدم.

وأضاف مسعود أنه من ضمن عوامل الضغط المرتفع، الإصابة بالسمنة المفرطة، حيث تصيب الشرايين في الجسم بترسبات دهنية وبالتالي تقل قدرة الدم على السير داخل الشرايين ما يؤدي لارتفاع الضغط، وأما السبب الثاني فهو التدخين، لأنه يدمر الجدار المبطن للاوعية الدموية ما يجعله أكثر خشونة ويؤدي لارتفاع ضغط الدم.

وقال مسعود انه هناك بعض الاطعمة التي يجب على مريض الضغط المرتفع البعد عنها تماما خلال شهر رمضان، وفي الأيام العادية، مثل المخللات والمقبلاتة الحادقة والأطعمة شديدة الملوحة، لأنها قد تصيبه بجلطة تؤدي إلى الوفاة.

ونصح أيضا بضرورة الابتعاد عن التناول الشاي والقهوة على السحور أو حتى بعد الإفطار، لأنها من مدرات البول، التي تتسبب في جفاف الجسم طوال فترة الصيام، وبالتالي إرهاق الكلى الذي ينتج عنه ارتفاع الضغط.

وأما عن تناول الحلويات، مثل الكنافة والبسبوسة والقطايف، أشار إلى أنها أيضا تساهم في رفع الضغط لأنها مصنوعة من النشويات، ونصح بتناول القليل جدا منها بمعدل واحدة قطايف أو اثنتين بعد الإفطار على سبيل المثال.

وعن الأطعمة التي تخفض الضغط العالي، قال مسعود إنه يجب على المريض تناول أطعمة تقلل من ارتفاع الضغط، بشكل يوميا على الإفطار، منها البنجر، السمك وخاصة السلام ن والتونة والماكريل، البطيخ، واطعمة بها ثوم، والتي تحتوي على الردة مثل، العيش البلدي أو السن، بالإضافة لشرب الكركديه المنقوع وليس المغلي بعد الإفطار.

كما يجب أن يتناول المريض يوميا على السحور، جبنة قريش، وزبادي بدون دسم، بياض البيض، خس، خيار، وبقدونس.

ونصح مسعود بضرورة شرب كميات كافية من المياه، بمعدل 2_3 ليتر، خلال الفترة مابين الإفطار والسحور، لتحقيق السيولة في الجسم وتقليل معدل الضغط طوال اليوم.

وعن أفضل وقت لتناول الدواء، قال إن ذلك يحدده الطبيب المعالج طبقا لما يراه مناسبا لحالة المريض، و يرى مسعود أنه يجب على مريض الضغط العالي الإفطار في حال نسي تناول الجرعة المحددة له، لأنه لن يستطيع أن يأمن استقرار ضغطه خلال أوقات الصيام، وبالتالي قد يعرض نفسه لجلطات تؤدي للوفاة.

في النهاية شدد مسعود على أنه لا يجوز الصيام لمريض الضغط المرتفع في حال وصلت حالته لوضع يصعب التحكم فيه، مثل ارتفاع الضغط المفاحيء على الرغم من تناول الأدوية، لأن الصيام في هذه الحالة قد يشكل خطرا على صحته، ونصح باتباع إرشادات الطبيب المعالج لمعرفة جواز الصيام من عدمه.