كشف إبراهيم سعيد، نجم الأهلي السابق، كواليس قيام محمود الجوهري المدير الفني السابق للمنتخب الوطنى باستبعاده من بطولة أمم أفريقيا، وترحيله من مالي.

وقال إبراهيم سعيد خلال استضافته ببرنامج "أقر وأعترف" على قناة أون تايم سبورتس": هناك 3 لاعبين بصفوف المنتخب كانوا سبب قيام الجوهري باستبعادي من أمم أفريقيا، وهم أحمد حسن وهاني رمزي ومحمد عمارة، لم يكونوا متقبلين تعاملي معهم لأنهم يروني لاعب صغير السن ولابد أن أتعاملهم معهم من هذا المنطق باعتبارهم لاعبين كبار في صفوف المنتخب ، لذا ضغطوا على الجوهري والذي استبعدني من المشاركة في أمم إفريقيا".

وأضاف :" لم اخذل الجوهري، ولكن كان هناك أكثر من واقعة اغضبته مني بشكل كبير، كانت من ضمنها صدامي مع محمد عمارة بسبب مايونيز، بخلاف واقعة العريس تحصلي على وجبة الغذاء الخاص بأحد العروسين خلال أحد معسكرات المنتخب في احد الفنادق بالقاهرة، ووزعته على اللاعبين، وهو ما دفع الجوهري للتعصب بكسر الباب الخاص بالغرفة بالإضافة لكسر التلفزيون، بالإضافة لواقعة سهري انا واحمد صلاح حسني خارج الفندق، لذهابنا لندخن الشيشة".

وأكمل :" كنت فتي مدلل في الأهلي والمنتخب لم أكن اقصد اي إساءة سيئة، بتعامل بحرية ولكن داخل الملعب كنت متحمل للمسؤولية، وكل مشاكلي كانت خارج الملعب".

وتابع :" أقر واعترف حسن شحاتة كان طوق نجاه لي في موسم 2006 بعد إصراره على استدعائي لصفوف المنتخب في أمم أفريقيا، رغم تعرضه لانتقادات عنيفة، ورغم اصابتي الا انه أبلغني بالانضمام للمنتخب وتلقي العلاج".

واختتم إبراهيم سعيد حديثه.. قائلا :" بالفعل ابلغت الجهاز الفني في نهائي أمم أفريقيا 2006 أمام كوت ديفوار، بأنه في حالة وصولنا لركلات الترجيح لن ادخل للتصويب، هذا لم يكن تهرب ولكنه خوفا من اهدارها ورد فعل الجماهير، خاصة وانني قدمت مستوى رائع في هذه البطولة".