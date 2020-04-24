• «مذكرات من صفحات نجيب محفوظ»

رجاء النقاش

دار الشروق

رغم أن الكاتب الكبير «نجيب محفوظ» رفض بإصرار أن يكتب سيرته الذاتية، فقد نجح الناقد الكبير «رجاء النقاش» فى إقناعه بأن يحكيها له بدلا من كتابتها. وعلى مرّ 18 شهرًا من أغسطس 1991 روى محفوظ سيرة حياته للنقّاش مسلّطًا الضوء على جوانب عديدة من شخصيته كان أغلبها بمثابة مفاجآت لقرائه ومحبيه. هنا يدلى الكاتب الكبير برأيه فى كل صغيرة وكبيرة عن الأدب والسينما والسياسة فى مصر، فيصف مراحل طفولته وتجارب شبابه، ثم يتناول رواياته التى أثارت أزمات صحفية وسياسية، كما يدلى بآراء صريحة فى زعماء مصر، وقصته مع جائزة نوبل وأثرها فى حياته. وغيره الكثير من الأسرار التى نشرت لأول مرة تجده فى الكتاب الذى يمثل سيرة ذاتية غير رسمية لـ«نجيب محفوظ».

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«بحار الحب عند الصوفية»

أحمد بهجت

دار الشروق

بأسلوب جذاب مفعم بالسكينة يتناول الكاتب الكبير أحمد بهجت، مغزى الصوفية وتاريخها ومراحل تطورها والحب الإلهى عند كبار مشايخ الصوفية وطرقهم، وذلك بعد عمله على جمع الآراء من مختلف المشارب كى يتمكن من تناولها باستفاضة ويقدمها للقارئ بشكل سلس ومشوق فيتحدث عن مصادر التصوف، «القرآن والسنة النبوية»، وعن الشيعة والتشيع وأثره فى التصوف من خلال بحور عدة كبحر الإمام على بن أبى طالب، ثم يتطرق إلى بحر الحلاج، ومحمد الباقر بن على زين العابدين، وجعفر الصادق وغيرهم، كما يتناول بحر رابعة العدوية ويرد على الكثير مما أثير حولها.

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• «حكايات بعد النوم»

أحمد الديب

دار الشروق

الكتاب مُقسم إلى جزءين، الأول بعنوان «حكايات بعد النوم»، ويضم مجموعة هى أقرب للحكايات الشعبية، وأن أبطالها هم «النباتات والطيور والحيوانات والأسماك»، مشيرًا إلى أن عنوانها يؤكد أنها قصص أقرب إلى الأحلام. والجزء الثانى الذى يحمل عنوان «قصص صغيرة» فيضم قصصًا بعيدة تمامًا عن الأحلام، بل إنها تتماس مع الواقع، لافتًا إلى أن جميع أبطالها هم من البشر بأنماطهم المختلفة، ولهذا فهى تأتى أقرب إلى الواقع وأبعد عن الخيال.

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«صاحب الظل الطويل»

جين ويبستر

ترجمة بثينة إبراهيم

منشورات تكوين ــ مرايا

صاحب الظل الطويل أو أبى طويل الساقين رواية للكاتبة الأمريكية جين ويبستر والتى عرفناها صغارًا عبر أفلام الكرتون، قصة جودى آبوت الفتاة اليتيمة التى حصلت على منحة للدراسة فى مدرسة لينكولن الثانوية، ومانحها شخص لم تستطع مقابلته ولم تر منه سوى ظله الطويل، وقد راسلته خلال سنوات دراستها.