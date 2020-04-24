وكالة: الإمارات تقلص مدة حظر التجول ساعتين خلال رمضان

شارع يخلو من السيارات والمارة في دبي في صورة بتاريخ 28 مارس 2020. تصوير: ساتيش كومار - رويترز.

ذكرت وكالة أنباء الإمارات يوم الخميس أن الحكومة قلصت مدة حظر التجول المفروض بأنحاء البلاد بواقع ساعتين ليبدأ من العاشرة مساء وحتى السادسة صباحا خلال شهر رمضان.

وكان الحظر الذي يهدف لكبح انتشار فيروس كورونا يسري في السابق من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا.

وفي إمارة دبي التي كانت تخضع لحظر على مدار الساعة منذ 26 مارس آذار، قالت السلطات إنها رفعت الحظر من السادسة صباحا وحتى العاشرة مساء.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي يوم الخميس أنه تقرر فتح مراكز التسوق والمحلات التجارية اعتبارا من الساعة 12 ظهرا وحتى العاشرة مساء اعتبارا من يوم الجمعة مع مراعاة الدخول بنسبة 30 بالمئة من الطاقة الاستيعابية.

وأضاف المكتب في بيان أن حكومة دبي قررت السماح للمقاهي والمطاعم بمعاودة نشاطها مع مراعاة استقبال 30 بالمئة من إجمالي الطاقة الاستيعابية كما تقرر استئناف خدمات النقل العام ومنها قطارات الأنفاق اعتبارا من 26 أبريل نيسان.

وسمحت دبي للشركات بتواجد 30 بالمئة من موظفيها في مقار العمل مع إلزامها بإجراء اختبارات يومية للموظفين للكشف عن درجات الحرارة.

وستظل المساجد ودور السينما وصالات الترفيه العائلية مغلقة حتى إشعار آخر.