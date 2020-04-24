احتفل النيوزيلنديون بيوم أنزاك اليوم الجمعة، بطرق بديلة هذا العام، حيث تم إلغاء الصلوات العامة لأول مرة منذ بدء الاحتفال بذكراها في عام 1916، وذلك نتيجة لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وطلبت الجمعية الملكية النيوزيلندية للعودة والخدمات وقوات الدفاع النيوزيلندية من المشاركين فى صلاة افتراضية الوقوف في نهاية ممراتهم عند فجر السبت بالتوقيت المحلي لمدة دقيقة صمت لتذكر أولئك الذين ضحوا بحياتهم من أجل البلاد.

وتم بث صلاة فجر افتراضية خاصة على راديو نيوزيلندا في الساعة 6 صباحًا بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت جرينتش) بدلاً من التجمعات الرسمية.

وللمرة الأولى، سجل الحاكمان العامان لأستراليا ونيوزيلندا رسالة فيديو مشتركة للاحتفال بذكرى هذا اليوم.

وفي الرسالة، قال الحاكم العام الأسترالي ديفيد هيرلي، والنيوزيلندي باتسي ريدي إنهما أدركا الطبيعة الفريدة ليوم أنزاك هذا العام.

وقال ريدي "لن تكون هناك تجمعات عامة في مدننا وبلداتنا، ولن تكون هناك فرص لمواطنينا للوقوف جنبًا إلى جنب لتكريم قدامى المحاربين لدينا وتكريم أولئك الذين فقدوا أرواحهم في أوقات الحرب".

وقال هيرلي إنه مازال بالإمكان المشاركة في عمل تذكاري.