رئيس لوفتهانزا: تراجع عدد الموظفين بالشركة بعد أزمة كورونا بمقدار عشرة آلاف

أعلن كارستن شبور رئيس مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران، أن عدد الموظفين بالمجموعة سيتراجع بعد أزمة كورونا بمقدار عشرة آلاف موظف.

وقال رئيس الشركة اليوم الجمعة خلال رسالة إلى العاملين بالشركة عبر الإنترنت، إن أسطول الطائرات سيتراجع أيضا بحوالي 100 طائرة عما قبل.

كانت مجموعة لوفتهانزا أعلنت من قبل أنها ستستغني عن سبعة آلاف وظيفة بسبب الآزمة الراهنة، وأشارت إلى أن تشغيل شركة "جيرمان وينجز" التابعة لها سيتوقف.

كان عدد العاملين في مجموعة لوفتهانزا وهي أكبر خطوط طيران في أوروبا يصل إلى حوالي 130 ألف موظف قبل تفشي الجائحة كما كانت تشغل 760 طائرة.

وكانت المجموعة تخطط قبل تفشى عدوى فيروس كورونا لبيع قطاع خدمات العاملين الخاص بتقديم الوجبات على مستوى أفرعها في العالم ويضم حوالي 35 ألف فرد.