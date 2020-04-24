استقالة وزير العدل البرازيلي بعد خلاف مع بولسونارو

قال وزير العدل البرازيلي الشهير سيرجيو مورو، اليوم الجمعة، إنه تنحى بسبب خلافات في الرأي مع الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو.

وتأتي هذه الخطوة بعد وقت قصير من إقالة بولسونارو لقائد قوة الشرطة الفيدرالية في البلاد. وعند إعلانه عن استقالته، قال مورو إنه لا توجد طريقة لضمان استقلالية الشرطة في عهد بولسونارو.

وتم تعيين مورو، وهو شخصية بارزة وبطل في نظر الكثيرين في المشهد السياسي البرازيلي، بالحكومة بعد وقت قصير من الانتخابات في عام 2018. واعتبر التعيين انقلابًا لبولسونارو.

وقاد مورو ما يسمى بتحقيقات الفساد "غسيل السيارات"، وهو أحد أكبر التحقيقات في تاريخ أمريكا اللاتينية، وكان له دور فعال في سجن الرئيس السابق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا قبل انتخابات 2018.

ويوجه رحيل مورو ضربة إلى بولسونارو، الذي يتعامل حاليًا مع تفشي حاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.