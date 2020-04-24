 محافظ بورسعيد يطمئن المواطنين: السلع الغذائية متوفرة بأسعار مخفضة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ بورسعيد يطمئن المواطنين: السلع الغذائية متوفرة بأسعار مخفضة

عادل الغضبان محافظ بورسعيد
عادل الغضبان محافظ بورسعيد
محسن عشرى:
نشر فى : الجمعة 24 أبريل 2020 - 12:59 م | آخر تحديث : الجمعة 24 أبريل 2020 - 12:59 م

قال عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن غرفة العمليات بالمحافظة، تتابع مدى توافر الأرصدة الخاصة بالسلع الغذائية والاستراتيجية وانتظام العمل في المخابز، وتوافر أسطوانات البوتاجاز، والتأكد من الالتزام بها واتخاذ الإجراءات القانونية المخالفين.

وأوضح المحافظ، خلال تصريحات صحفية، اليوم، أن أسعار السلع في منافذ الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ومنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية، مخفضة منعا للزحام والتجمعات، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية توسع في توفير المنافذ الثابتة والمتنقلة لبيع السلع الغذائية لمنع الزحام وتجمعات خلال شهر رمضان، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار كورونا.

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