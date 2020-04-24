المجلس الأعلى للدفاع بلبنان يرفع للحكومة خطة إنهاء بشأن مكافحة كورونا

قرر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، رفع خطة إنهاء إلى مجلس الوزراء بشأن الإجراءات المتعلقة بالحد من انتشار فيروس "كورونا" تتضمن 5 مراحل تبدأ من 27 أبريل الحالي حتى 8 يونيو المقبل.

جاء قرار المجلس الأعلى للدفاع بعد اجتماع عقده بعد، ظهر اليوم الجمعة، في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.

وقرر المجلس الأعلى للدفاع "رفع إنهاء إلى مجلس الوزراء يتضمن خمس مراحل تبدأ في 27 أبريل الحالي، وتنتهي في 8 يونيو المقبل، على أن يعود لمجلس الوزراء تحديد الأنشطة الاقتصادية التي سيسمح لها بإعادة العمل تدريجياً ضمن نطاقها ووفقاً للمراحل الزمنية المشار إليها أعلاه وضمن شروط معيّنة".

وطلب المجلس "من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره".

كان مجلس الوزراء قد أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 26 أبريل الحالي.

وبلغ عدد المصابين بفيروس "كورونا" في لبنان منذ 21 فبراير الماضي 696 إصابة،بعد تسجيل 8 إصابات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 22 حالة.