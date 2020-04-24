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يدرس برشلونة الإسباني رفض لعب المزيد من المباريات هذا الموسم، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، «كوفيد-19»، حسبما ذكر تقرير صحفي إسباني.

ووفقا لصحيفة «سبورتّ» الإسبانية فإن أولوية النادي الكتالوني هي صحة اللاعبين قبل كل شيء، وبالتالي يدرس في الوقت الحالي عدم لعب أي مباراة هذا الموسم.

وأضافت «سبورت» أن أحد مديري برشلونة أكد أن صحة اللاعبين والجهاز الفني فوق كل شيء ولن يخاطر النادي بأن يصاب أي لاعب من لاعبي كرة القدم بالفيروس المستجد، بسبب كرة القدم.

وتابعت الصحيفة أن هذه الحجة التي سيناقشها مجلس الإدارة لرفض لعب المباريات الرسمية إذا قرر الاتحاد الاسباني أو الاتحاد الأوروبي عودة المباريات.

وواصلت أن القضية الآن، لم تعد لعب مباريات خلف الأبواب المغلقة، ولكن تجنب المخاطر والعدوى غير الضرورية بين لاعبي الفريق الأول.

وأتمت أن النادي يرحب بالعودة للتدريبات لأنه يمكن الحفاظ على جميع التدابير الصحية داخل المدينة الرياضية، لكنه يؤكد أن التدريبات شيء ولعب المباريات الرسمية شيء آخر.