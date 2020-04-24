أمن الشرقية يُسيطر على تجمهر عدد من الأهالي أمام منزل متهم بهتك عرض طفل

سيطرت قوات مديرية أمن الشرقية، منذ قليل، على تجمهر عدد من الأهالي أمام منزل بقرية "ميت أبو العربي" التابعة لمركز شرطة الزقازيق؛ لغضبهم بعد قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل صاحب المنزل، على ذمة التحقيقات في اتهامه بهتك عرض طفل.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير أمن الشرقية، يفيد بورود بلاغ من "ع.م" مزارع، من قرية "ميت أبو العربي" التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، يتهم فيه جاره "علاء.م" 60 سنة، موظف بالمعاش، بهتك عرض نجله الطفل، 8 سنوات.

وأوضح صاحب البلاغ، أن نجله يعاني من إعاقة ذهنية وأن والدته لاحظت تألمه ووجود آثار نزيف بمنطقة فتحة الشرج، وعند سؤاله أشار إلى أن المتهم استدرجه لمنزله وهتك عرضه، فيما جرى ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر الاتهامات الموجهة إليه، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، وعرض الطفل على الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات.

وفور قرار النيابة تجمهر الأهالي أمام منزل المتهم للتعبير عن غضبهم، قبل تمكن الأجهزة الأمنية من السيطرة على الأوضاع.