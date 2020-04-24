 إندونيسيا تعلق الرحلات الجوية والبحرية المحلية للحد من انتشار كورونا - بوابة الشروق
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إندونيسيا تعلق الرحلات الجوية والبحرية المحلية للحد من انتشار كورونا

جاكرتا - د ب أ
نشر فى : الجمعة 24 أبريل 2020 - 12:15 م | آخر تحديث : الجمعة 24 أبريل 2020 - 12:15 م

علقت إندونيسيا الرحلات الجوية والبحرية المحلية لأكثر من شهر، في محاولة أخرى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، طبقا لما ذكرته وزارة النقل اليوم الجمعة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، أديتا اراواتي إن الحظر دخل حيز التنفيذ، اليوم الجمعة، وسيستمر حتى 31 مايو.

وأضافت "سيتم السماح لرحلات الركاب المحلية بالعمل حتى اليوم لخدمة هؤلاء الذين قاموا بحجوزات".

وتابعت أنه مازال يتم السماح للرحلات الدولية، لكنها تقتصر على خدمة الأجانب الذين يعودون إلى بلادهم.

والسفر دخل منطقة جاكرتا الكبرى، عاصمة إندونيسيا والتي يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة مازال مسموحا به ، لكن يخضع لإجراءات التباعد الاجتماعي.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إندونيسيا 7775 وحالات الوفاة 647.


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