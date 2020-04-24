الداخلية : بدء العمل بوحدات المرور يوم الأحد

قررت وزارة الداخلية بدء العمل بوحدات الترخيص على مستوى الجمهورية إعتباراً من يوم الأحد الموافق 26 الجارى، لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة (زيرو) مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية التى تضمن سلامة المواطنين، وعلى راغبى الترخيص مراعاة إرتداء الكمامة الواقية حال ترددهم على منافذ تقديم الخدمة، والإلتزام بالتعليمات الوقائية الموضحة داخل الوحدة.

كما يمكن لمالكى مركبات الملاكى المرخصة والتى سعتها اللترية أقل من (2030 سى سى) وغير مطلوبة للفحص الفنى الدورى ولا يوجد عليها حظر، تجديد الترخيص وإستلام الرخصة بمحل الإقامة أو لعنوان توصيل من خلال منافذ "فورى" وبوابة وزارة الداخلية "بوابة مرور مصر" على شبكة الإنترنت.

ومن المقرر الإعلان تباعاً عن فتح إجراءات تجديد الترخيص لباقى السيارات بالوحدات بشكل مرحلى وفقاً لقرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن.