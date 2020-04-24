ليس كأي رمضان مضى.. هذه هي النتيجة التي تشعر بها إذا قررت النزول في جولة بشوارع المحروسة في أول أيام الشهر الفضيل الذي يشهد إجراءات احترازية غير مسبوقة بسبب فيروس كورونا.

فرمضان 2020، يأتي بدون تجمعات أو موائد رحمن، كذلك تغلق المطاعم أبوابها، وتبقى المساجد خالية من المصلين وتكتفي برفع الآذان فقط.. ولكن كيف كان الشارع قبل ساعات قليلة من مدفع أول أيام رمضان؟

عدسة «الشروق» تخيرت النزول إلى شارع «المعز لدين الله الفاطمي»؛ ليس فقط لقيمته الأثرية بين أحياء القاهرة القديمة، ولكن لطابعه الشعبي وللزخم المعتاد مشاهدته في جنبات الشارع التاريخي.

سابقًا.. كان الزحام هو السمة المميزة لشارع المعز في رمضان، والزينات المعلقة كانت تتلألأ في سماء الشارع، ويلهو الأطفال في ساعات الصيام الأخيرة، فضلا عن المحال المزدحمة التي كانت تذيع أغنيات الشهر الفضيل، وما هي إلا أمتار قليلة التي تفصل كل مائدة رحمن عن المائدة التي تليها، ويتلف الصائمون حول كل مائدة في مشهد رمضاني مصري أصيل.. لن تجد له مثيل إلا في المعز.

العام الحالي.. رصدت عدسة الشروق، هدوءًا في اليوم الأول من شهر رمضان، حيث غاب المارة واختفى الزحام، وحلّ محلّه الطيور والحيوانات الأليفة التي استرخت وتحركت في الشارع بكل راحة وأمان.

«كورونا» انعكس أيضا على "ليالي رمضان" الشهيرة التي كانت تقام كل عام بمقاهي وأماكن شارع المعز، فالموسم الحالي سيكون خاليا من احتفالات المقاهي التي كللت البرامج السياحية لكثير من الوافدين إلى مصر.

طالع شارع المعز أول أيام شهر رمضان في زمن كورونا..







