هشام عز العرب: الصفقة تعكس إلتزامنا نحو زيادة التجارة بين الدول الأفريقية وبعضها

في خطوة تعكس التزامه نحو زيادة التجارة بين الدول الأفريقية وبعضها، أعلن البنك التجاري الدولي، إتمام صفقة الاستحواذ على نسبة 51% من Bank Mayfair الكيني بنجاح، وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة وعلى رأسها موافقة البنكين المركزيين المصري والكيني.

وتأتي خطوة الاستحواذ مكملةً لخطط البنك التوسعية في أفريقيا والتي يسعى البنك من خلالها إلى استطلاع وتقييم فرص الاستثمار المتاحة في القارة الأفريقية له ولعملائه والاستفادة من جهود التكامل الإقليمي والقاري ودعم التجارة البينية بين دول القارة خاصة في ظل عضوية مصر وكينيا للسوق المشتركة لأفريقيا الشرقية والجنوبية (الكوميسا) واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة 35.35 مليون دولار سيتم استخدامها في زيادة رأس مال Mayfair CIB Bank.

وتعليقًا على صفقة الاستحواذ صرح الأستاذ هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالبنك التجاري الدولي –مصر، قائلا: "إن استراتيجية البنك للتوسع في القارة الأفريقية قائمة على ثقتنا فيما تتيحه قارتنا من فرص نمو واعدة".

وأكد أن كينيا تمثل أول عملية استحواذ للبنك خارج مصر وتعكس هذه الخطوة إلتزامنا نحو زيادة التجارة بين الدول الأفريقية وبعضها وتعد هذه الشراكة أحد السبل لتبادل الخبرات بين السوقين ونتطلع لآفاق التعاون التي ستثمرها هذه الشراكة.

من جانبه علق الأستاذ أنجاي باتيل رئيس مجلس إدارة " Bank Limited Mayfair - CIB "، قائلا: "تم تأسيس شراكتنا مع البنك التجاري الدولي - مصر بناء على أوجه التكامل والتناسق التي نراها في هذه التعاون حيث أن البنك التجاري الدولي - مصر سوف يضيف خبرته المصرفية الواسعة إلى خبرة بنك مايفير العميقة بالسوق المحلي، والتي تعد عناصر أساسية للنجاح ستعود بالنفع على جميع الأطراف".

وصرح السيد حسين أباظة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي - مصر، قائلاً: "نتطلع إلى تحقيق عوائد لجميع المساهمين والعملاء من خلال شراكة Bank Limited Mayfair - CIB حيث أن هدفنا هو توطيد التبادل التجاري بين مصر وكينيا والدول المجاورة لها من ناحية وتسهيل وجود الشركات المصرية والدولية في كينيا من ناحية أخرى، مع المساهمة في نمو الشركات الكينية".

ومايفير بنك هو بنك كيني يخدم الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بالإضافة إلى العملاء ذوي الملاءة المالية العالية. تم إنشاء البنك عام 2017 من مجموعة من المستثمرين الكينيين. تم إصدار رخصة مزاولة النشاط من البنك المركزي الكيني بتاريخ 20 يونيو 2017 وبدء البنك في مزاولة نشاطه بتاريخ 1 أغسطس 2017.

وتأسس البنك التجاري الدولي – مصر عام 1975 وهو أكبر بنك تابع للقطاع الخاص في مصر. ويضم فريق العمل بالبنك أكثر من 6900 موظف من أكفأ خبراء القطاع المصرفي الذين يعكفون على تحقيق أهدافه الاستراتيجية وعلى رأسها منح عملائنا رفاهية الخدمات المصرفية الابتكارية من خلال منصة مالية متكاملة تحول خدماتنا المصرفية التقليدية إلى حلول مالية تواكب التطور التكنولوجي وتتسم بالبساطة وشمولية الانتشار وسهولة التواصل مع العملاء، وذلك من خلال الاستثمار في مواردنا البشرية والبنية التكنولوجية الرقمية. كما يقوم البنك بتقديم باقة متميزة من المنتجات والخدمات المصرفية لعملائه من الأفراد وأصحاب الثروات والمؤسسات الكبرى والشركات بمختلف أحجامها على مدار الساعة، وذلك من خلال شبكة فروع تربو على 200 فرعًا في أنحاء الجمهورية، إلى جانب مجموعة عالية الكفاءة من الحلول الرقمية ومنصات الخدمة المصرفية عبر الإنترنت.

وينفرد البنك بمكانة رائدة في السوق المصري بفضل قوة علامته التجارية إلى جانب حصوله على لقب الأفضل أداءً بين البنوك العاملة في مصر والشريك المفضل لأكثر من 500 مؤسسة عاملة في السوق، فضلًا عن حصوله على جائزة "أفضل بنك في الأسواق الناشئة على مستوى العالم" لعام 2018 من جلوبال فاينانس وجائزة "أفضل بنك في الأسواق الناشئة على مستوى العالم" لعام 2017 من مؤسسة يورومني "Euromoney". وقد تم اختيار البنك كأول مؤسسة بالشرق الأوسط يتم إدراجها في مناهج معهد القيادة التابع لكلية لندن للأعمال "London Business School". وفي عام 2019، قامت مؤسسة بلومبرج العالمية بإدراج البنك في مؤشر المساواة بين الجنسين (GEI)، ليصبح بذلك أول مؤسسة عربية وأفريقية تنضم لذلك المؤشر الذي يضم 230 مؤسسة عاملة في 10 قطاعات مختلفة من 36 دولة حول العالم.