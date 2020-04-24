الجزائر تخفف إجراءات الحجر الصحي رغم ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

أعلنت الوزارة الأولى الجزائرية (رئاسة الوزراء)، أمس الخميس، عن إجراءات لتخفيف الحجر الصحي المطبق في البلاد تحسبا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان الوزارة الأولى أنه "ومع ذلك، لا تزال تسجل للأسف بعض سلوكيات عدم الإنضباط التي يتعين أن يوضع لها حد، انطلاقا من أن استمرارها قد يزيد من احتمالات العدوى فيتطور بالتالي عدد الاستشفاءات (إدخال المرضى إلى المستشفى) والوفيات بشكل خطير، مما قد يؤدي بالسلطات العمومية إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الـمخففة؛ لأن الأمر يتعلق بأمن الـمواطنين والبلاد بأسرها".

وتم تطبيق الحجر الجزئي على ولاية البليدة (أول بؤرة الوباء في البلاد)، ليتم بذلك رفع إجراءات الحجر الشامل التي دخلتها منذ أكثر من أسبوعين.

كما تم تخفيف إجراءات الحجر بالعاصمة الجزائرية وعدد من الولايات التي تشهد ارتفاعا مستمرا في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، ليصبح توقيت حظر التجول من الخامسة مساء إلى السابعة صباحا، وكان يحظر التحول من الساعة الثالثة مساء إلى السابعة صباحا.

وقرر الوزير الأول عبد العزيز جراد، بعد التشاور مع اللجنة العلمية والسلطة الصحية حول تطور وباء كوفيد -19، التوقيع على مرسوم تنفيذي يتضمن تخفيف مواقيت الحجر عبر التراب الوطني ابتداء من أول يوم في شهر رمضان، بعد موافقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما أشار البيان إلى "أن تعديل نظام الحجر أو الإبقاء عليه، يتوقفان على مدى تطور الوضعية الوبائية.

وهكذا، فإن استقرار الوضعية من شأنه أن يسمح للسلطات العمومية بإقرار تدابير إضافية مخففة في مجال الحجر الصحي".