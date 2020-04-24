تراجع أسعار الكهرباء في اليابان إلى مستوى قياسي

تراجعت أسعار التعاقدات الفورية للكهرباء في اليابان إلى أقل مستوى لها على الإطلاق، مع توقف النشاط الاقتصادي نتيجة القيود والإجراءات الرامية إلى وقف انتشار فيروس كورونا.

وبحسب وكالة بلومبرج للانباء فإن متوسط سعر التعاقدات الفورية للكهرباء في اليوم تسليم غدا السبت فقد نحو ربع قيمته إلى 03ر4 ين لكل كيلووات/ساعة وهو أقل سعر له منذ بدء جمع البيانات في 2005، مضيفة أن درجات الحرارة المعتدلة ساهمت أيضا في الحد من الطلب على الكهرباء للتدفئة.

وقال يوسوكي دايمون المتحدث باسم اتحاد شركات الكهرباء الياباني في تصريحات عبر الهاتف إن "طلب المصانع والشركات على الطاقة تراجع خلال الشهر الحالي بعد أن أدى فرض حالة الطوارئ في اليابان إلى إغلاق المراكز التجارية والمطاعم ومنشآت الترفيه وغيرها".

رغم زيادة استهلاك الاستخدام المنزلي للطاقة في اليابان نتيجة بقاء الكثير من الناس في منازلهم خوفا من العدوى بفيروس كورونا المستجد، فإن هذه الزيادة لم تعوض النقص الكبير في استهلاك الاستخدام الصناعي، مع توقف الإنتاج في المصانع".

كما تراجعت أسعار الكهرباء نتيجة استفادة شركات المرافق الكبرى من انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال والنفط والفحم وهو ما قلل تكلفة إنتاج الكهرباء. وتراجع الطلب على الطاقة في اليابان خلال آذار/مارس الماضي بنسبة 2% إلى 7ر73 مليار كيلووات/ساعة مقابل 2ر75 مليار كيلووات/ساعة خلال الشهر نفسه من العام الماضي. ومن المتوقع تراجع الطلب بصورة أكبر خلال نيسان/أبريل الحالي بحسب دايمون.