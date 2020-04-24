فرنسا تشهد أجواء شهر رمضان «غير مسبوقة»بسبب كورونا

- الإليزيه: إلغاء الحجر وفقاً لوضع كل منطقة والعودة إلى المدرسة طوعية

ذكرت إذاعة "فرانس.بلو" الفرنسية أن فرنسا بدأت الجمعة أول أيام شهر رمضان، في سياق غير مسبوق وأجواء حزينة، حيث يتم إغلاق المساجد وتشتت العائلات، وسط تدابير الحجر المنزلي الصارمة المقررة حتى 11 مايو المقبل للحد من انتشار فيروس كورونا. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن أن دور العبادة ستظل مغلقة بعد إلغاء تدابير الحجر، ولن يتم فتحها قبل يونيو المقبل.

وأعلن قصر الإليزيه، في بيان، بعد اجتماع بين ماكرون ورؤساء البلديات أن عملية إلغاء تدابير الحجر المنزلي في فرنسا، لن تكون "إقليمية" ولكنها ستتكيف مع "حقائق كل منطقة"، بعد وصول عدد الوفيات إلى نحو 21856 حالة، موضحاً أن العودة إلى المدرسة ستكون على أساس طوعي وستكون الأقنعة "على الأرجح" إلزامية في وسائل النقل.

وكان وزير التعليم الفرنسي جون ميشيل بلانكر قد أوضح أن فترة العودة إلى المدرسة تمتد على مدى ثلاثة أسابيع، حسب المستوى وبحد أقصى 15 طالبًا في الفصل الواحد من 11 مايو.

في المقابل، اعتبر وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران لإذاعة "فرانس.إنتر" أنه من الصعب جدًا أن أطلب من الطفل البالغ من العمر 10 أو 11 عامًا ارتداء قناع طوال اليوم"، وذلك رداً على إمكانية فرض القناع في المدرسة.

وأضاف فيران:"أنقذنا عشرات الآلاف من الأرواح في فرنسا بفضل تدابير الحجر المنزلي، موضحاً أن الدراسات أثبتت انه تم انقاذ 60 ألف شخص بفضل الاحتواء".

فيما أعلنت الحكومة الفرنسية، أنها ستقوم بالتوزيع الأول لأقنعة "الجمهور" اعتبارًا من 4 مايو، ويتم دراسة عدة أنماط للتوزيع، منها الصيدليات، البلديات، موزعي التبغ، ومنصة أفنور للتجارة الإلكترونية. كما أصدرت الحكومة قرار بمعونة غذائية قدرها 39 مليو يورو للأسر الأكثر فقراً.

واعتمد البرلمان بشكل نهائي، بتصويت نهائي من مجلس الشيوخ بعد ذلك من الجمعية الوطنية، الميزانية الجديدة للأزمة التي تواجه فيروس كورونا المستجد، وخطته الطارئة البالغة 110 مليار يورو.

بدوره، أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير عن رغبته في إعادة فتح جميع المحلات التجارية في 11 مايو، باستثناء المطاعم.

فيما جمع ماكرون أصحاب المطاعم الخميس، في الإليزيه ، في حين يمكن إعادة فتح المتاجر اعتبارًا من 11 مايو، باستثناء المطاعم. يأملون في الحصول على دعم هائل من السلطات العامة لتجنب الانهيار.

إلى ذلك، تخطط هيئة السكك الحديدية لزيادة عرض النقل على شبكتها من 30٪ إلى 70٪ في وقت إلغاء تدابير الإحتواء، اعتبارًا من 11 مايو.

وفي مدينة بيزييه، سار أكثر من 60 سيارة إسعاف، في شوارع وسط المدينة للتصفي ، لتكريم أولئك الذين يشاركون في مكافحة الفيروس بعرض موسيقي لسيارات الاسعاف.

من جهة أخرى، أعلن لاعب فريق مونبيلييه لكرة القدم "دخول المستشفى لمدة يومين"، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد".