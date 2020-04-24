ليتوانيا تؤكد السيطرة على تفشي فيروس كورونا بين قوات حلف الناتو

قال وزير الدفاع الليتواني ريمونداس كاروبليس اليوم الجمعة، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء البلطيق "بي إن إس" إن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين قوات حلف شمالي الأطلسي "الناتو" في ليتوانيا "تمت السيطرة عليه تماما".

وقال كاروبليس إنه تحدث مؤخرًا إلى نظيرته الألمانية أنيجرت كرامب-كارنباور بشأن احتواء الفيروس المميت وحالة القوات في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الناتو. وأكد كاروبليس أن ألمانيا ستستمر في الوفاء بالالتزامات الأمنية تجاه ليتوانيا رغم الجائحة.

ووفقًا لتصريحات سابقة للجيش الليتواني، أصيب أكثر من 20 جنديًا من قوة الناتو في قاعدة روكلا في وسط ليتوانيا بكوفيد 19.

وكانت القوات الألمانية من بين الذين أثبتت إيجابية نتائجهم. وفي وقت سابق من هذا الشهر ، تم نقل ستة جنود ألمان مصابين من ليتوانيا إلى ألمانيا. وقد أرسلت ألمانيا وكرواتيا في السابق موظفين طبيين إضافيين.

وأعلنت ليتوانيا عن نحو 1400 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ، بما في ذلك 40 حالة وفاة. وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ ووضعت البلاد بأكملها تحت الحجر الصحي ، الذي تم تمديده بالفعل مرتين ، حتى 11 مايو المقبل.