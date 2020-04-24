ميركل: على ألمانيا أن تسهم بالمزيد في موازنة الاتحاد الأوروبي

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنه يتعين على بلادها المساهمة بصورة أكبر في موازنة الاتحاد الأوروبي مستقبلا من أجل تعزيز وضع أوروبا عقب انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال القمة الأوروبية التي عقدت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة (فيديو كونفرانس)، أمس الخميس.

ولم تفصح ميركل عن القيمة التي يجب أن تدفعها ألمانيا، وفقا لتصورها.

وأضافت المستشارة إن دول الاتحاد الأوروبي تضررت بصورة مختلفة جراء تفشي فيروس كورونا، وإنه يتعين على المفوضية الأوروبية أن تنظر الآن كيف يمكن التأسيس لإنشاء صندوق من أجل إعادة البناء.

وأوضحت ميركل أنها تنتظر أن يكون برنامج المعونات الأوروبي الذي تبلغ ميزانيته 500 مليار يورو والمقرر تنفيذه مطلع يونيو المقبل جاهزا للتنفيذ في وقته المحدد، وقالت إنها لا تتوقع أن تكون هناك عقبات كبرى تعيق ذلك، من البرلمان الألماني (بوندستاج) على سبيل المثال.