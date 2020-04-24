تقرير: تغير المناخ يسهم في تفاقم العنف في منطقة الساحل الإفريقي

كشف تقرير نُشر اليوم الجمعة أن تغير المناخ يسهم في زيادة العنف في منطقة الساحل الإفريقي، كما أن البنى الحكومية الضعيفة تؤدي إلى تفاقم النزاع.

وتتزايد النزاعات بين صغار المزارعين ورعاة القطعان في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

ووفقا للتقرير الذي نشر من قبل مركز أبحاث مجموعة الأزمات الدولية فإن أحد الأسباب الرئيسية هو أن السلطات الوطنية والمحلية ليس لديها القدرة أو الشرعية لتسوية النزاعات حول الموارد الشحيحة على نحو متزايد.

وقال جان هيرفي جيزيكيل، مدير مشروع الساحل في مجموعة الأزمات الدولية، إنه بمرور الأعوام في منطقة الساحل، التي تمتد من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر جنوب منطقة الصحراء، تتقلص الأراضي الزراعية كل عام عن العام السابق بسبب تغير المناخ.

ويتدهور الوضع الأمني ​​هناك منذ سنوات كما تنشط العديد من الجماعات المتطرفة.

وعلى الرغم من دعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لحكومات دول الساحل إلا أن الصراعات مستمرة.

يشار إلى أن الحكومات الوطنية في تلك المنطقة ضعيفة ودولها من بين الأفقر في العالم. وعلى مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية فإن من بين 189 دولة، تأتي النيجر في المرتبة الأخيرة، ومالي تحتل المرتبة 184 وبوركينا فاسو في المرتبة 182.

كما أن المنطقة مهمة لأوروبا لأن طرق هجرة مهمة إلى البحر المتوسط ​تمر عبر تلك الدول.

وتقول مجموعة الأزمات الدولية إنه من الضروري للحكومات أن تكافح تغير المناخ في المنطقة، ولكن عليها أيضًا ضمان الوصول العادل للموارد، وخاصة الأراضي.

ومن المتعارف عليه، فإن السياسات في دول وسط منطقة الساحل تفضل في الغالب المجتمعات الزراعية المستقرة، على حساب الرعاة الرحل.