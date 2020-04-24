عقيلة صالح يعلن عن مبادرة لإنهاء الازمة الليبية

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المنتخب عقيلة صالح، مساء أمس الخميس، عن مبادرة من ثماني نقاط لإنهاء الأزمة التي تشهدها بلاده.

وأعرب صالح في كلمة لليبيين للتهنئة بحلول شهر رمضان، عن أمله بأن تحظى المبادرة بدعم محلي ودولي، بحسب موقع "بوابة الوسط" الإخباري الليبي.

وأعلن صالح أن المبادرة المكونة من ثماني نقاط ترتكز على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية الحالية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات وإعادة اختيار أعضائها، وعلى الأقاليم التاريخية الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان)، وإعادة كتابة الدستور مع استمرار مجلس النواب إلى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة.

وأكد صالح في كلمته أنه"على استعداد مع الشخصيات الوطنية والنخب السياسية لتقديم المشورة المخلصة والصادقة للوصول إلى العناصر القادرة على تجاوز وحل مشاكل وقضايا هذا الوطن" متمنيا من زملائه"نواب الشعب أن يكونوا أول الداعمين لهذا المقترح".

يشار إلى أن ليبيا تشهد منذ عام، قتالا بين قوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا، والجيش الوطني الليبي الذي يسعى لدخول العاصمة طرابلس لتطهيرها ممن يصفهم بـ"الارهابيين".