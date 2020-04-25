جامع التبرعات لمكافحة كورونا يتصدر قائمة الأغاني الفردية البريطانية قبل عيد ميلاده المائة

تصدر توم مور الضابط السابق بالجيش البريطاني (99 عاما) الذي جمع ملايين الجنيهات الاسترلينية لمساعدة هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية على مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قائمة الأغاني الفردية في بريطانيا اليوم الجمعة، وذلك قبل ستة أيام من عيد ميلاده المائة.

وانضم مور إلى المغني والممثل مايكل بول والفرقة الموسيقية لهيئة الخدمة الصحية الوطنية ليغني "لن تمشي بمفردك أبدًا"، وهي أغنية ذاع صيتها في ستينيات القرن الماضي وهي النشيد الخاص بفريق ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا في كرة القدم.

وقال مور لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "من المذهل حقًا أن أصبح أكبر مغني في العالم سنا لأغنية فردية.

واستولى مور على قلوب العديد من البريطانيين بعد أن جمع ما يقرب من 30 مليون جنيه إسترليني (2ر37 مليون دولار) للجمعيات الخيرية التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، بعد أن قطع حديقة منزله التي يبلغ طولها 25 مترا، 100 مرة جيئة وذهابا، معتمدا على إطار للمشي.