قرر الاتحاد الهولندي لكرة القدم رسميًا إلغاء منافسات الدوري الهولندي الممتاز، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

وأجرى الاتحاد الهولندي تصويتًا اليوم الجمعة، اتفقت خلاله الأندية على إنهاء المسابقة، دون إعلان بطل للموسم الحالي، وكذلك دون اعتماد صعود وهبوط، ليصبح أول الدوريات الأوروبية البارزة الملغبة بسبب كورونا.

وكان أياكس أمستردام متصدرًا لجدول ترتيب المسابقة قبل توقف المنافسات، برصيد 56 نقطة، وبفارق الأهداف أمام ألكمار، بينما كان فريقا أدو دين هاج وفالفيك في المركزين الأخيرين المؤديان للهبوط بشكل مباشر.

أياكس لن يتوج بطلا للدوري، والـ 18 فريقا المشاركين في الموسم الحالي سينضمون مقعدهم في الموسم المقبل بعد إلغاء الصعود والهبوط.

وتبعًا لتوصيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فيما يخص المتأهلين للمنافسات القارية، سيلعب أياكس في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بينما سيخوض ألكمار الدور الثاني من التصفيات.

الاتحاد الهولندي رفض إمكانية زيادة عدد الأندية للموسم المقبل إلى 20 فريقا بدلا من 18 في الاجتماع الذي أقيم اليوم بين الأندية.

وصوّت 16 ناديا بالموافقة على الهبوط، بينما عارضت 9 أندية ورفضت 9 أندية التصويت، وأصدر الاتحاد الهولندي قراره بإلغاء الصعود والهبوط للموسم الجاري، وسيظل الموسم المقبل بنفس الـ 18 فريقا.

كما قرر الاتحاد الهولندي إلغاء كأس هولندا رغم تأهل أوتريخت لنهائي الكأس، حيث ستبقى المسابقة دون بطل.