«سي إن إن»: ترامب بائع يسوق علاجات خطرة لكورونا

وجهت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، انتقادات لاذعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصفته بأنه يتصرف مثل مندوبي المبيعات، ويسوق لعلاجات خطرة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتطرقت الشبكة الإخبارية إلي تاريخ ترامب (كملياردير قبل توليه الرئاسة) حيث قام بتسويق شرائح اللحم والعقارات وألعاب الطاولة والفودكا، لافته إلي أن الأمر وصل إلي التكهن بعلاج جديد محتمل لكورونا.

وأوضحت "سي.إن.إن" أنه على مدار حياته كمسوق لإعلانات تجارية لم يكن لترامب سوى سمعته الشخصية على المحك، لكن الآن في خضم أزمة تتعلق بصحة أجيال أصبحت الحياة في خطر.

ونوهت الشبكة الإخبارية الأمريكية إلي إدعاء ترامب مجددا أن ضوء الشمس والرطوبة المرتفعة في فصل الصيف يمكن أن تقضى على فيروس كورونا، حيث سأل مساعديه أمام عدسات الإعلام عما إذا كان تعريض المرضى للضوء أو حقنهم بمطهر في الرئتين يمكن أن يؤدى إلي شفاءهم من المرض، قائلا: "ربما يمكن، وربما لا تستطيع... لست طبيبا، أبدو كشخص لديه معرفة جيدة"، مشيرا إلي رأسه.

وتعد المطهرات مواد خطرة وسامة إذا تم تناولها، كما أن التعرض الخارجي لها يسبب خطرا على الجلد والعينين والجهاز التنفسي.

وعلى إثر تصريحات ترامب، قامت مجموعة ريكيت بينكيزر، التى تنتج مطهر ليسول إلى الإعلان صراحة عبر موقعها الإلكتروني علي شبكة الإنترنت أنه "لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف استخدام المطهر في جسم الإنسان.

كما حذرت وكالة إدارة الطوارئ بولاية واشنطن من الحقن بالمطهرات في تغريدة علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، جاء في نصها: "لا تجعل الوضع السيئ أسوأ".