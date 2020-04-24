خبراء: حرائق الغابات في أستراليا عرضت مئات الأنواع من النباتات واللافقاريات للخطر

قالت لجنة خبراء إن العلماء في أستراليا حددوا 471 نوعا من النباتات و191 نوعا من اللافقاريات في حاجة إلى مساعدة عاجلة في إطار عملية تعافي في أعقاب حرائق الغابات المدمرة خلال الأشهر الماضية.

وقالت مفوضة الأنواع المهددة في أستراليا، سالي بوكس، اليوم الجمعة، إن حرائق الغابات التي أتت على 12 مليونا من الهكتارات في الفترة من آب/أغسطس العام الماضي، وحتى آذار/مارس الماضي، شكلت "صدمة في هذا النظام".

وأضافت بوكس لإذاعة "ايه بي سي" الأسترالية: " كانت الحرائق في جنوب وشرق أستراليا واسعة حقا، وشديدة للغاية في بعض الحالات، وكان لها تبعات كبيرة على الحيوانات والنباتات ".

ويقدر العلماء أن النيران التهمت أكثر من مليار حيوان.

وأصدرت لجنة الخبراء المعنية باستعادة الحياة البرية والأنواع المهددة عقب حرائق الغابات، والتي شكلتها الحكومة، مساء أمس الخميس قائمة أولية تتضمن الأولويات، حددت فيها حوالي 660 نوعا من النباتات واللافقاريات "من المعروف، أو من المفترض، أنها تأثرت بقوة جراء حرائق الغابات".