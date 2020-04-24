الجمعة أول أيام رمضان في موريتانيا

أعلنت لجنة مراقبة الأهلة في موريتانيا في وقت متأخر من ليل الخميس/ الجمعة أن اليوم الجمعة هو أول أيام شهر رمضان في البلاد.

وأكدت اللجنة في بيان في ختام اجتماع لها أن الهلال تمت مشاهدته من طرف 14 شخصا عدلا في مناطق مختلفة من البلاد.

وتعتمد موريتانيا في رؤية الهلال على المشاهدة بالعين المجردة.

وعقب الاعلان عن صيام رمضان حذر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في خطاب إلى الأمة من أنه رغم تعافي آخر المصابين بفيروس كورونا في البلاد فإن الخطر ما يزال قائما بحكم تعاظم وانتشار هذا الداء وإن كان بمستويات مختلفة في العديد من مناطق العالم بما فيها منطقتنا.