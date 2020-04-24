سفينة حربية أمريكية تمر عبر مضيق تايوان وسط تصاعد التوترات مع الصين

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أعلنت وزارة الدفاع الوطني التايوانية اليوم الجمعة أن سفينة حربية أمريكية أبحرت جنوبا عبر مضيق تايوان الاستراتيجي وسط تصاعد التوترات مع الصين.

وفي بيان أرسل للصحفيين، ذكرت الوزارة أن القوات المسلحة التايوانية راقبت الممر عن كثب، وقالت إن الوضع طبيعي.

ويعتبر هذا العبور هو الثاني هذا الشهر لسفينة حربية أمريكية عبر مضيق تايوان البالغ عرضه 180 كيلومترًا والذي يفصل تايوان عن الصين.

ونشر الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ على صفحته عبر فيسبوك اليوم الجمعة صورًا تظهر بحارة أمريكيين على متن المدمرة يو إس إس باري أثناء عبور المضيق.

ويأتي العبور الأمريكي بعد دخول حاملة الطائرات الصينية، لياونينج، المياه جنوب تايوان يوم الأربعاء.

ونشر الجيش التايواني يوم الخميس صورة مراقبة التقطتها للسفينة الصينية.

يشار إلى أن تايوان تحظى بحكومتها المستقلة منذ عام 1949.

وتعتبر بكين تايوان جزءا من أراضيها.