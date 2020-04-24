قادة الاتحاد الأوروبي يكلفون المفوضية الأوروبية باقتراح صندوق تعافي من تداعيات فيروس كورونا

كلف قادة الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية، أمس الخميس، بوضع اقتراح لإنشاء صندوق تعافي للتعامل مع الركود الذي يلوح في الأفق.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، إن الصندوق سيكون متجذرًا في الميزانية طويلة الأجل المقبلة للاتحاد الأوروبي، وسيتم دفعه للدول الأعضاء في "توازن سليم بين المنح والقروض".

وأضافت فون دير لاين، إن معظم الأموال ستنفق على الإصلاحات التي تنتهجها الدول الأعضاء وعلى تماسكها، بينما سيتم إنفاق مبلغ أصغر على تعزيز أدوات الأزمة الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وأضافت فون دير لاين، إن الاقتراح يجب أن يكون جاهزاً بحلول منتصف مايو المقبل.