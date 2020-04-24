5 سلطات متنوعة لإنقاص الوزن في رمضان

شهر رمضان المبارك مختلفًا هذا العام بسبب وجود فيروس كورونا التاجي الذي فرض على المئات الخضوع للحجر المنزلي مما أدى إلى تغيير أنماط الطعام وهذا يترتب عليه زيادة وزن البعض، ولذلك سيكون من الجيد الانتباه لنوعية الطعام المقدم في الإفطار والسحور، والحرص على تناول بعض الأشياء التي تقلل الوزن، مثل السلطات.

وحسبما ذكر موقع "فود نت ورك"، فإن الخضروات التي تتكون منها أطباق السلطة بمختلف أنواعها تساعد في حرق الدهون وبذلك يستطيع الإنسان فقدان الوزن بسهولة دون اتباع نظام غذائي صارم، وإذا كنت ترغب في استعادة رشاقتك من خلال السلطة في رمضان، نقدم لك 5 سلطات متنوعة وسهلة التحضير.

1 سلطة العدس

2 كوب من العدس المسلوق.

1 كوب من الفلفل الخضراء المفرومة.

1 ثمرة جزر متوسطة الحجم، مقطّعة.

2 طماطم متوسطة الحجم مقطعة.

¼ حزمة بقدونس مفروم.

3 قطع من البصل الأخضر مقطع.

- مقادير الصلصة

3 ملاعق طعام من الخل.

½ ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من النعناع.

3 ملاعق طعام من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

1- يصفى العدس جيداَ.

2- توضع جميع مقادير السلطة في وعاء التقديم.

3- في وعاء آخر صغير٬ تخلط مقادير الصلصة جيداَ، وتضاف إلى السلطة قبل تناولها بقليل.

4- تقدم السلطة باردة.

تكفي هذه الكمية 4 أشخاص، وتحتاج إلى 20 دقيقة لتجهيزها.

2. سلطة الخيار بالزبادي

ربع كيلوغرام من الخيار المقطع.

ليتر من اللبن الزبادي.

فصان من الثوم.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

3 ملاعق كبيرة من النعناع المجفف المفروم.

طريقة التحضير:

1- إغسلي الخيار جيداً، ثم قطعيه الى شرائح متساوية وضعيها في وعاء جانبي الى حين استعمالها.

2- في هذه الأثناء، اهرسي الثوم مع الملح بطريقة جيدة، ثم اضيفي اليها اللبن وحركيها جيداً.

3- اضيفي بعده الخيار المقطع وتابعي التقليب، ثم ضعي النعناع المجفف واستمري في التحريك إلى أن تحصلي على مزيج متماسك.

4- ضعي السلطة في طبق التقديم، وقدّميها باردة على المائدة.

يكفي هذا النوع من السلطة 3 أشخاص وتحتاج في تحضيرها إلى 30 دقائق.

3. سلطة جرجير بالتفاح

باقة صغيرة من الجرجير.

تفاحة واحدة مقطعة الى شرائح.

نصف كوب من الفجل المقطع الى شرائح.

نصف كوب من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

طريقة التحضير:

1- وفي وعاء متوسط الحجم، إمزجي كلاً من الجرحير والتفاح والفجل وقلّبي جيداً.

2- ثم ضعي الملح وعصير الليمون وزيت الزيتون واستمري في التقليب إلى أن تتجانس في ما بينها.

3- ثم صبيها في طبق التقديم واتركيها في الثلاجة لمدة ساعة تقريباً، ثم أخرجيها وقدميها باردة.

تكفي هذه السلطة 4 أفراد وتحتاج إلى 35 دقيقة للتحضير.

4. سلطة الكول سلو

كوب ونصف من الجزر المبشور.

أربعة أكواب من الملفوف المقطع إلى شرائح.

ربع كوب من الزبادي.

ربع كوب من السكر.

ربع كوب من المايونيز.

ملعقة كبيرة من عصير اللّيمون.

رشة فلفل حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الخل.

ربع ملعقة من الملح.

بصلة واحدة صغيرة مفرومة.

طريقة التّحضير:

1- اخلطي جميع المكونات، عدا الملفوف والجزر، جيداً، ثم غطّي الخليط واتركيه مدة ربع ساعة.

2- وأضيفي الجزر والملفوف إلى الخليط بعدها.

3- غطي السلطة وضعيها في الثلاجة مدة تقارب الساعات الثلاثة، بعد مرور المدة اللازمة قدمي طبق الكول سلو.

تحتاج إلى 20 دقيقة للتحضير، وتكفي 5 أشخاص.

5. سلطة الذرة بالمايونيز

300 غرام من الذرة (المعلبة أو الطازجة).

علبة مايونيز بحجم مئة وخمسين غراماً.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

رشة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

نصف كوب من الماء البارد.

حبة من البندورة.

ثلاث حبات من الفلفل الحلو الملون (أخضر، وأصفر، وأحمر).

200 غرام من المعكرونة المسلوقة.

عصير ليمونة.

خطوات التحضير:

1- نسلق المعكرونة بالماء المغلي ونتركها حتى تبرد بعد النضج مع وضع القليل من زيت الزيتون عليها حتى لا تلتصق ببعضها البعض.

2- نقطّع البندورة، والفلفل الحلو (الفليفلة) إلى مربّعات صغيرة.

3- نخلط المايونيز مع زيت الزيتون، والسكر، والملح، مع الماء و الليمون بوعاءٍ كبير.

4- نضيف الذرة إلى خليط المايونيز، والزيت، والسكر، والملح، والماء . نضيف الخضروات، ونحرّك المكوّنات جيّداً.

5- نضيف المعكرونة المسلوقة بعد تصفيتها جيداً من الماء، بعد ذلك نترك السلطة لمدة ربع ساعة مغطّاةً قبل التقديم، ونضعها في الثلاجة حتى يتجانس الطعم.

تكفي السلطة 4 أفراد، وتحتاج إلى 20 دقيقة تحضير.