لوس أنجلوس تحذر من اندفاع المواطنين للشواطىء خلال عطلة نهاية الأسبوع وسط ارتفاع لدرجات الحرارة

حذرت السلطات في لوس أنجلوس المواطنين من الاندفاع في نهاية الأسبوع إلى الشواطئ ومسارات المشى والتنزه، والتي لا تزال مغلقة على خلفية تفشى وباء فيروس كورونا ، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة.

ومن المقرر أن تشهد ساذرن كاليفورنيا / أو كاليفورنيا الجنوبية / التى تقع بالجزء الجنوبى لولاية كاليفورنيا، خلال الثمانى والأربعين ساعة القادمة، أول عطلة نهاية أسبوع خلال الموسم الحالى تتسم بدرجات حرارة عالية ، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 33 درجة مئوية في لوس أنجلوس.

وقال مايكل مور، قائد شرطة لوس أنجلوس، في تغريدة أمس الخميس: "مع ارتفاع درجات الحرارة، من المهم أن نتذكر أن أمر رئيس البلدية الأكثر أمانا، ابقوا فى منازلكم.. لا يزال ساري المفعول".

وأضاف: "التضحيات التي نقدمها اليوم ستبقي على إخواننا من سكان لوس انجلوس فى أمان وتسمح لنا بالعودة بسرعة أكبر إلى أسلوب حياتنا المعتاد في لوس أنجلوس - نحن في هذا معا".

وتعتبر مدينة لوس أنجلوس من بين المدن الأولى في الولايات المتحدة التي اتخذت إجراءات تأمين واسعة النطاق في مواجهة فيروس كورونا، وقد أبلغت حتى الآن عن 17508 من حالات الإصابة المؤكدة و 797 من حالات الوفاة، مما جعلها مركزا لتفشي الفيروس فى ولاية كاليفورنيا.