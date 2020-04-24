قدم فريق رولينج ستونز لمتابعيه بعض التسلية يوم الخميس بطرح الأغنية الجديدة ”ليفينج إن أجوست تاون“ (العيش في مدينة أشباح) التي جرى تسجيل جزء منها في ظل إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا.

وجاءت الأغنية مصحوبة بتسجيل فيديو يصور شوارع ومحطات قطارات أنفاق مهجورة في لندن ولوس أنجليس وكيوتو وغيرها من المدن.

وقال ميك جاجر مغني الفرقة في بيان إن أعضاء الفريق كانوا في الاستوديو يسجلون بعض الأغاني الجديدة قبل إجراءات العزل العام ”وكانت توجد أغنية واحدة اعتقدنا أنها ستجد صدى في الأوقات التي نعيشها حاليا“.

وأضاف ”عكفنا على أدائها ونحن في العزل. وها هي ...أتمنى أن تعجبكم“.

وقالت الفرقة إنها بدأت في تسجيل الأغنية في لوس انجليس في 2019 ثم قامت ببعض التعديلات على كلماتها وإضافة بعض اللمسات النهائية بعد القيود المفروضة بسبب كورونا.

وفي تسجيل الفيديو يظهر جاجر وهو يغني داخل غرفة قائلا ”كانت الحياة جميلة للغاية ثم خضعنا جميعا للعزل. أشعر وكأنني شبح أعيش في مدينة أشباح“.