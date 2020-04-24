البنك الزراعي المصري يستعد لصرف منحة العمالة غير المنتظمة عبر 50 فرعا بالفيوم

صرح المحاسب منتصر الابجيجى رئيس منطقة شمال الصعيد بالبنك الزراعي المصري أن منطقة شمال الصعيد تجرى التجهيزات بها لاستقبال العمالة الغير المنتظمة وصرف المنحة المتخصصه لهم ابتداء من يوم الأحد القادم وحتى يوم ١٠ مايو المقبل وذلك لمن تخلف عن الصرف فى المواعيد السابقة بعدد 324 فرعًا بمحافظات الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، وأسيوط.

وأشار إلى أن عملية الصرف سوف تجري داخل المحافظ من خلال 50 فرع البنك الزراعي المصري داخل محافظة الفيوم.

وأوضح الابجيجى أن مواعيد العمل فى فروع البنك لصرف المنحة للمستحقين من العمالة الغير منتظمة ستبدأ من الساعة التاسعة صباحاً، وتمتد حتى الساعة الرابعة عصراً وقد تم تجهيز أماكن لاستقبال اهالينا من العمالة الغير منتظمة مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية وياتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم وجود تكدس من جانب المستحقين حفاظا على سلامتهم.

وأضاف رئيس منطقة شمال الصعيد انة تابع كافة الإجراءات الاحترازية والاطمئنان على آليات الصرف، وعدم التزاحم أمام فروع البنك،وذلك تجنباً لحدوث نقل عدوى فيروس كورونا، مشيرا إلى انه تم عمل سرادقات أمام مقرات الفروع بالإضافة الى أعمال التطهير اللازم لمقار الفروع.

وكان مجلس الوزراء اليوم قد أعلن أن اللجنة المشكلة لتنظيم صرف المنحة الرئاسية المخصصة للعمالة غير المنتظمة المُتضررة من تداعيات فيروس كورونا، اتفقت على إجراءات صرف المرحلة الثانية من المنحة التي تبلغ ٥٠٠جنيه شهرياً لمدة ثلاثة أشهر.

وقررت اللجنة أن تكون بداية الصرف للمرحلة الثانية اعتباراً من ٢٦أبريل ٢٠٢٠ وحتى ١٠ مايو ٢٠٢٠، بكافة فروع البنك الزراعي المصري، ومكاتب البريد المصرى بالإضافة إلى ضم كل من تخلفوا عن الصرف خلال المرحلة الأولى.

وتم التأكيد على اتباع الإجراءات نفسها التى تم تطبيقها فى المرحلة الأولى، بحيث يتوجه المواطن المستحق لمنافذ صرف المنحة بعد إفادته برسالة نصية على هاتفه، والتي توضح الموعد والمكان المُحدد الذي سيتم الصرف منه، بالإضافة إلى استلام الكارت الذكي، على أن يكون معه بطاقة الرقم القومى، والرسالة المرسلة له.

وأوضحت أن مواعيد العمل في فروع صرف المنحة للمستحقين ستبدأ من الساعة ٩ صباحاً، وحتى ٤ عصراً خلال شهر رمضان الكريم.