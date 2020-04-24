حكومة إيطاليا ترفع عجز الميزانية لأكثر من 10%

وافقت الحكومة الإيطالية اليوم الجمعة، على زيادة العجز في الميزانية العامة للبلاد إلى أعلى مستوى له منذ حوالي 30 عاما لتمويل إجراءات التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال أمين مجلس الوزراء الإيطالي ريكاردو فراكارو في رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الوزراء وافقوا على تجاوز سقف الإنفاق في الميزانية الحالية بمقدار 55 مليار يورو (60 مليار دولار) ليصل عجز الميزانية إلى 4ر10% من إجمالي الناتج المحلي.

وأضاف: "سنطلب موافقة البرلمان على هذا التغيير الكبير في الميزانية لمساعدة الشركات وتمويل إجراءات الضمان الاجتماعي للعمال ودعم النظام الصحي وتوفير شبكات أمان لكل المواطنين في هذه الظروف الصعبة".

كانت المرة الأخيرة التي وصل فيها عجز ميزانية إيطاليا إلى هذا المستوى عام 1991. وكان عجز الميزانية في العام الماضي قد تراجع إلى 6ر1% من إجمالي الناتج المحلي وكان أقل مستوى له منذ 2007.

يذكر أنه في الظروف العادية لا يجب أن يزيد عجز ميزانية أي دولة في منطقة اليورو عن 3% من إجمالي الناتج المحلي. ولكن تم التجاوز عن هذه القواعد بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.