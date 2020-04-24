أذربيجان تعتزم تخفيف قيود الإغلاق بشأن كورونا

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تعتزم أذربيجان تخفيف بعض قيود الإغلاق الشامل اعتبارا من الاثنين المقبل، وفقا لبيان على موقع الحكومة الالكتروني اليوم الجمعة.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج اليوم الجمعة نقلا عن البيان، سيتم إعادة فتح المحال التي تبيع سلعا كالكتب والصحف والمجوهرات والأثاث والملابس ومستحضرات التجميل والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.

وجاء في البيان أنه يمكن للمعلمين استئناف الدروس الخصوصية، على الرغم من بقاء المدارس والجامعات ورياض الأطفال مغلقة.

وستظل المراكز التجارية الكبيرة ودور العرض السينمائى والمتاحف مغلقة.

كانت الحكومة قد فرضت حالة إغلاق تام في أنحاء البلاد لمدة شهر في 20 مارس، وتم تمديدها فيما بعد إلى 4 مايو.

وتسجل أذربيجان حتى الآن 1592 حالة إصابة بفيروس كورونا، ووفاة 21 شخصا وتعافي 1013 من مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.