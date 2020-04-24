 ماركا : استئناف التدريبات الجماعية في ريال مدريد بعد 10 أيام - بوابة الشروق
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ماركا : استئناف التدريبات الجماعية في ريال مدريد بعد 10 أيام

محمود عيسى
نشر فى : الجمعة 24 أبريل 2020 - 3:16 م | آخر تحديث : الجمعة 24 أبريل 2020 - 3:16 م

اقترب لاعبو ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، من العودة لاستئناف تدريباتهم الجماعية، في ظل التوقعات بعودة منافسات الدوري الإسباني، والتي توقفت مثل باقي الدوريات العالمية بسبب خطر انتشار فيروس كورونا.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، أشارت اليوم الجمعة، إلى إنه حان الوقت لاستئناف النشاط فى مقر تدربيات الريال "فالديبيباس" بموعد يوم 4 من شهر مايو المقبل.

ونوهت الصحيفة إلى أن جميع اللاعبين سيقومون بإجراء الفحوصات الطبية، للتأكد من عدم اصابتهم بفيروس كورونا.

كما أكدت ماركا، أن هناك إجراءات سيتم اتباعها مع عودة اللاعبين للتدريبات، وهي أنهم بعد نهاية التدريبات سوف يعودون مباشرة إلى منازلهم للحد من خطر الاتصال بأحد من الموظفين الذي قد يؤدي للإصابة بالفيرس.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل وصافة ترتيب الليجا بعد مرور 27 جولة برصيد 56 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة.


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