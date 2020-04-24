استمرار تراجع أسعار الجملة في فنلندا للشهر العاشر على التوالي

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفنلندي الصادرة، اليوم الجمعة، استمرار تراجع أسعار المنتجين (الجملة) في فنلندا للشهر العاشر على التوالي، مع ارتفاع وتيرة التراجع خلال مارس الماضي.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء، تراجع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 6ر5% سنويا خلال مارس الماضي بعد تراجعه بنسبة 8ر2% خلال الشهر السابق.

جاء التراجع الكبير في المؤشر خلال الشهر الماضي بسبب انخفاض أسعار المنتجات النفطية ولب الخشب والورق إلى جانب سعر الكهرباء مقارنة بالعام الماضي.

في الوقت نفسه تراجعت أسعار الجملة خلال الشهر الماضي بنسبة 3% مقارنة بالشهر السابق، في أعقاب تراجع بنسبة 1ر1% شهريا في فبراير الماضي.

كما أظهرت البيانات تراجع أسعار الواردات بنسبة 7% سنويا خلال مارس الماضي في حين تراجعت أسعار الصادرات بنسبة 4ر6% سنويا.

وتراجعت أسعار الواردات بنسبة 5% شهريا خلال مارس الماضي، في حين تراجعت أسعار الصادرات بنسبة 4% شهريا.