إحصاء لرويترز: وفيات كورونا في أمريكا تجاوزت 49 ألفا

جثمان أحد ضحايا مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا أثناء نقله في مدينة نيويورك يوم 13 ابريل 2020. تصوير: مايك سيجار - رويترز.

أفاد إحصاء لرويترز أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 49 ألف شخص يوم الخميس مع متوسط زيادة يومية خلال أبريل نيسان بلغ ألفي وفاة.

وفي حال استمرت الوفيات في أمريكا على هذا المنوال فقد يصل العدد إلى 50 ألفا يوم الجمعة.

ويقترب العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الولايات المتحدة من 860 ألفا يوم الخميس ولم تبلغ العديد من الولايات عن الحصيلة لديها يوم الخميس بعد.

وزادت حالات الإصابة بما يفوق 30 ألفا يوم الأربعاء بما يشكل أكبر زيادة في خمسة أيام لكنه يتسق مع المتوسط اليومي في أبريل نيسان وفقا لحسابات رويترز.

وفي أنحاء البلاد يقول مسؤولون في الولايات إن إمكانيات إجراء الفحوص لا تزال تعاني من مشكلات مع نقص أدوات مثل التي تستخدم في سحب العينات وعدم وجود عدد كاف من العاملين لتتبع المخالطين للمصابين.