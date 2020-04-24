تبرع ثنائي تزوجا حديثا في العاصمة الأفغانية ببعض من المال الذي كان مخصصا لعرسهما لصالح الأسر المحتاجة، في محاولة لدعمهم خلال أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19).

تزوج مهدي ديوان وخاطرة أكبري، وكلاهما يدرسان الاقتصاد في كابول، قبل أسبوع. ولكن بدلا من الاحتفال بعرسهما في قاعة فخمة بحضور مئات الضيوف كما هو الشائع في البلاد، اكتفيا بإقامة حفل صغير مع أسرتيهما.

ومنذ وقع الثنائي في الحب قبل عام، وهما يفكران في الاستغناء عن زفاف كبير. وبحسب ديوان (24 عاما)، إنهما كان يريدان بدء شركة صغيرة.

ولكن في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في أفغانستان وقرار الحكومة بإغلاق العديد من المدن بما في ذلك كابول، قررا التبرع بعض المال الذي جمعاه للأسر الفقيرة.

وزع الثنائي أكثر من ألف دولار نقدا على 40 أسرة في كابول والكثير منهم يعيشون على الأجر اليومي الذي لا يتعدى دولارات قليلة.

وقالت العروس (23 عاما) عبر الهاتف لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "أنا سعيدة أنني تمكنت من مساعدة الأشخاص".

وقال الثنائي إن أسرتيهما عارضتا الفكرة في البداية ولكنهما تمكنا من إقناع الأسرتين.

وقال ديوان: "أرادت أسرتينا إقامة حفل كبير.. ولكن الجائحة تعد فرصة لمساعدة الأسر المحتاجة".