الحكومة تنفي إيقاف صرف معاش تكافل وكرامة وتوجيه مخصصاته لمنحة العمالة غير المنتظمة

نفت الحكومة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إيقاف صرف معاش "تكافل وكرامة" وتوجيه مخصصاته لمنحة العمالة غير المنتظمة، جاء ذلك في تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لرصد الشائعات والرد عليها الصادر اليوم.

وأكدت وزارة التضامن أنه لا صحة لإيقاف برنامج "تكافل وكرامة" وتوجيه مخصصاته لمنحة العمالة غير المنتظمة، وأن الدعم النقدي للمستفيدين من "تكافل وكرامة" لا علاقة له تماماً بمنحة العمالة غير المنتظمة، مُشددةً على أن الدولة مُستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم النقدي للأسر المستحقة، حيث إنه جار حالياً صرف مستحقات شهر أبريل من معاش "تكافل وكرامة"؛ لـ 3.4 مليون أسرة مستحقة، خلال الفترة من 18 أبريل وحتى نهاية الشهر، بإجمالي دعم موجه للبرنامج 1.4 مليار جنيه.

وفي إطار حرص الدولة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه وترشيد أي موارد مهدرة لصالح عملية التنمية الاقتصادية، يتم عمل مراجعة دقيقة لجميع بيانات المسجلين ببرنامج "تكافل وكرامة"، كما أن هناك زيارات ميدانية تتم بشكل دوري؛ للتأكد من عدم حدوث أي أخطاء تؤدي لاستبعاد أي أسر مستحقة أو إدراج أسر غير مستحقة.

وناشدت جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر شائعات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.