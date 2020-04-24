برشلونة يضحي بمدافعيه للتعاقد مع نجم توتنهام

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يسعى برشلونة الإسباني، لتعزيز وسط ملعبه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لشبكة «سكاي سبورتس»، فإن برشلونة يرغب في التعاقد مع الفرنسي تانجاي نودومبلي، متوسط ميدان توتنهام الإنجليزي.

وأضافت الشبكة أن برشلونة مستعد للتخلي عن نجميه نيلسون سيميدو، وصامويل أومتيتي، مقابل التعاقد مع ندومبلي الصيف المقبل.

وتابعت أن برشلونة من غير المرجح أن يتمكن من شراء اللاعب الذي تبلغ قيمته 54 مليون يورو، بسبب التأثير المالي لفيروس كورونا المستجد، لذلك عرضوا على توتنهام إدخال صامويل أومتيتي، ونيلسون سيميدو في الصفقة.

وأتمت الصحيفة أن المتبقي حاليًا لإتمام الصفقة، هو معرفة رغبة جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي، في التعاقد مع ثنائي برشلونة.