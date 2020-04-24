عاصفة رملية شديدة تضرب مدينة رأس سدر

تعرضت مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، لموجة من الطقس السيئ مصحوبة برياح شديدة محملة بالرمال، مع انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة.

وقال المحاسب على حماده، رئيس مدينة رأس سدر أنه جرى حالة الطوارئ القصوى، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لسقوط أمطار، كما جرى التنسيق مع إدارة المرور، لنشر ارتكازات مرورية على طول الطريق الدولي للحد من سرعة السيارات.

وأهاب رئيس المدينة، المسافرين و قائدي السيارات على الطريق الدولي، بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة بنطاق مدينة رأس سدر وذلك لهبوب عاصفة رملية شديدة.

كما أهاب بالمواطنين و خاصة كبار السن و ومن يعانوا من مرض الربو وضيق التنفس، بعدم الخروج من المنازل.