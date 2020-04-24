المحكمة العليا في لندن تنظر في اتهام ماركل لصحيفة بانتهاك خصوصيتها

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ميجان ماركل في صورة من أرشيف رويترز

تعقد محكمة لندن العليا يوم الجمعة أولى جلساتها الإجرائية في قضية انتهاك للخصوصية رفعتها ميجان ماركل دوقة ساسكس على صحيفة لنشر جزء من أحد خطاباتها.

وتقاضي ماركل، زوجة الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث، دار أسوشيتد نيوزبيبرز بعد نشر مقالات في صحيفة ميل اون صنداي التابعة لها في فبراير شباط من العام الماضي حول خطاب كانت قد أرسلته إلى والدها توماس ماركل.

ويقول محامو ماركل إن هذا النشر يمثل إساءة استغلال لمعلومات شخصية وانتهاك لحقوق النشر. وتسعى ماركل للحصول على تعويض من الصحيفة عما ألحقته بها من ضرر.

ودب خلاف بين ميجان ووالدها ليلة حفل زفافها إلى الأمير هاري في مايو أيار 2018.

واتهمت وثائق من محامي ماركل هذا الأسبوع صحيفة ميل وصحفا أخرى بمضايقة ماركل والتصغير من شأنه واستغلاله والإسهام في إفساد العلاقة بينه وبين ابنته.

ويقول محامو ماركل إن صحيفة ميل جانبها الصواب أيضا في نقل اقتباسات من الخطاب الذي لم يكن الغرض منه قط أن يكون مطروحا على الملأ.

من جانبهم، يرى محامو الصحيفة أن وضع ماركل داخل العائلة المالكة يجعل هناك اهتماما عاما مشروعا بتفاصيل حياتها الشخصية وعلاقاتها الأسرية.

وستعقد جلسة الجمعة عن بُعد بسبب إجراءات العزل في بريطانيا جراء فيروس كورونا.